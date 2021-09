Bohmann enttäuscht über wenige Zuschauer beim Supercup

Düsseldorf (dpa/lno) – Vor dem Start der Handball-Bundesliga am Mittwoch ist Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann im Hinblick auf die Zuschauer-Rückkehr in Sorge. Bohmann zeigte sich enttäuscht über nur 3007 Zuschauer beim Supercup am Samstag in Düsseldorf. «Wir hätten uns sicher mehr gewünscht. Es wären mehr gegangen. Das zeigt auch, dass es kein Selbstläufer ist. Das wird an einigen Standorten ähnlich aussehen. Man wird einen Teil der Leute erst wieder zurückgewinnen müssen», sagte Bohmann nach dem Sieg des THW Kiel gegen den TBV Lemgo Lippe. Im Vorfeld hatte man auf bis zu 8000 Zuschauer spekuliert.

© dpa-infocom, dpa:210905-99-99604/3

Statistiken zum Spiel

Kader THW Kiel

Kader TBV Lemgo Lippe