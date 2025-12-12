Haushaltshilfe im Krankenhaus nach Einbruch in Iserbrook

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 43-jährige Haushaltshilfe ist bei einem Überfall auf eine Wohnung im Hamburger Stadtteil Iserbrook angegriffen und verletzt worden. Drei Unbekannte haben sich am Donnerstagnachmittag zunächst als Vertreter einer Telekommunikationsgesellschaft ausgegeben und daraufhin die Frau erst mit Reizspray und dann körperlich attackiert, wie die Polizei mitteilte. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigten flohen mit erbeutetem Bargeld und Schmuck.