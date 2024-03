Haushalt: Land und Kommunen streben Schulterschluss an

Kiel (dpa/lno) –

Die schwarz-grüne Landesregierung strebt mit den kommunalen Landesverbänden in Haushaltsfragen einen Schulterschluss an. Die Herausforderungen könnten nur gemeinsam gelöst werden, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen mit den Kommunen.

Die Landesregierung stehe hinter den Zusagen, die sie den Kommunen im September 2023 gemacht habe, sagte Günther. Dabei sei vor allem über die Punkte Wärmewende und Ganztagsbetreuung gesprochen worden. So sollen etwa 105 Millionen Euro zur Unterstützung der kommunalen Wärmewende zur Verfügung stehen.

Das Zusammentreffen zwischen Kommunen und Landesregierung sei das erste seiner Art gewesen, erklärte die Stadtpräsidentin von Neumünster, Anna-Katharina Schättiger. «Wir haben auch von Anfang an signalisiert, dass es uns um einen Konsens geht.» Es sei gut, dass die Landesregierung signalisiert habe, dass sie zu ihren Zusagen stehe.

Die Kommunen hätten auch vom Bund Aufgaben zugewiesen bekommen. Schättiger sagte: «Nur wo die Finanzierung herkommt, macht sich der Bund meistens wenig Gedanken.» Dazu würden die Landesregierung und die Kommunen zu weiteren Gesprächen zusammenkommen.

Erst am Dienstag hatte die Landesregierung angekündigt, bis zum Jahr 2030 eine Milliarde Euro im Haushalt einzusparen und außerdem Rücklagen aus dem Versorgungsfonds auszugeben. So sollen die Einnahmen und Ausgaben schrittweise wieder in Einklang gebracht werden. Bei Verbänden und der Opposition waren diese angekündigten Schritte auf Kritik gestoßen.