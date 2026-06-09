Hausbewohner bei Überfall gefesselt

Nahrendorf (dpa/lni) –

Unbekannte sind in ein Haus eingedrungen und haben zwei Bewohner gefesselt. Die Täter stahlen mehrere zehntausend Euro aus einem Tresor, wie die Polizei mitteilte. Sie waren demnach in der Nacht über eine seitliche Terrassentür in das Haus gelangt. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge in Nahrendorf östlich von Lüneburg.

Nach dem Betreten des Hauses schlugen sie mit einem Gegenstand einen 46-Jährigen, der sich zusammen mit einem 87-Jährigen im Haus befand. Die beiden gefesselten Opfer konnten sich später selbst befreien. Die Täter flohen.