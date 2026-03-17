Hausbewohner bei lebensgefährlicher Löschaktion verletzt

Sibbesse (dpa/lni) –

Zwei Männer haben ihre Löschversuche während eines Hausbrands im Landkreis Hildesheim beinahe mit dem Leben bezahlt. Der 63-jährige Bewohner des Hauses in Sibbesse erlitt nach Polizeiangaben schwere Verbrennungen, als er das Feuer im Keller des Gebäudes bekämpfte. Ein 67 Jahre alter Nachbar eilte ihm zu Hilfe, kollabierte jedoch und musste von Rettungskräften vor Ort wiederbelebt werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, der jüngere Mann in eine Spezialklinik.

Rund 120 Feuerwehrleute waren gegen die Flammen im Einsatz und konnten den Brand schließlich löschen. Einer von ihnen verletzte sich dabei am Knie und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer das Haus beschädigt ist und wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar.