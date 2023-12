Hausarztpraxen ausgelastet: Corona spielt «große Rolle»

Kiel (dpa/lno) –

Die Hausarztpraxen in Schleswig-Holstein sind laut Hausärzteverband derzeit voll ausgelastet. Es gebe eine sehr große Zahl an Patientinnen und Patienten mit akuten Infektionen der Atemwege, sagte der Vorsitzende Jens Lassen am Montag.

Das Coronavirus spiele bei den Infektionen sicherlich eine «sehr große Rolle» – aktuelle Zahlen lägen aber nicht vor, da nicht mehr standardmäßig getestet werde. «Viele Patientinnen und Patienten berichten aber, dass sie sich selbst positiv getestet haben», so Lassen. Das Robert-Koch-Institut berichtet zudem von einer Inzidenz von 30,7 im nördlichsten Bundesland.

Der Verband beobachte, dass die Menschen sehr umsichtig mit der aktuellen Situation umgingen. Dies sei eine positive Entwicklung, betonte der Vorsitzende. Viele Patientinnen und Patienten blieben konsequent zu Hause, wenn sie erkrankt seien. Ebenso seien Impfungen für Menschen über 60 Jahre sowie Menschen mit Vorerkrankungen sinnvoll.