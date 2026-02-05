Haus Seeblick am Brodtener Steilufer wird abgerissen

Travemünde (dpa/lno) –

Das Hauptgebäude des Hauses Seeblick direkt an der Abbruchkante des Brodtener Steilufers in Travemünde soll Mitte Februar abgerissen werden. Eine Fachfirma sei mit den Arbeiten beauftragt worden, teilte die Stadt Lübeck mit. Hintergrund sei die akute Gefahrenlage, die von dem Gebäude ausgehe.

Nach Angaben der Stadt handelt es sich um eine sogenannten Ersatzvornahme. Der Eigentümer war im September 2025 mit Ordnungsverfügung aufgefordert worden, das Wohngebäude bis Ende des Jahres abzureißen. Dieser Aufforderung sei er nicht nachgekommen. Von dem Gebäude gehen den Angaben zufolge erhebliche Gefahren aus. Die Kosten für den Abriss werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Abgerissen wird nur das Hauptgebäude. Von den Nebengebäuden gehe derzeit keine unmittelbare Gefahr aus.

Weil die Abbruchkante des Brodtener Ufers immer weiter an das Gebäude herangerückt war, hatte die Stadt Lübeck im Februar 2024 die Nutzung als Jugendfreizeitheim untersagt. Der am Gebäude vorbeiführende Wanderweg wurde im Februar 2025 gesperrt.