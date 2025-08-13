Haus niedergebrannt – Motorroller könnte Ursache sein

Itzehoe (dpa/lno) –

Ein Einfamilienhaus in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist komplett niedergebrannt. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Feuerwehr gelang es am Morgen, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Als mögliche Brandursache gab der 73 Jahre alte Bewohner laut Polizei an, dass er am Vortag an seinem Motorroller einen Schaden repariert habe. Zuvor habe er festgestellt, dass der Vergaser des Motors undicht sei.