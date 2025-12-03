Haus nach möglicher Explosion in Pinneberg einsturzgefährdet

03. Dezember 2025 16:37
Ermittlungen nach mutmaßlicher Explosion in Pinneberg, die ein Gebäude beschädigt hat. (Symbolbild) David Inderlied/dpa
Pinneberg (dpa/lno) –

Eine mutmaßliche Explosion hat ein Gebäude in Pinneberg beschädigt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es sei möglich, dass das betroffene Gebäude und direkt benachbarte Häuser einsturzgefährdet seien könnten, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte und Feuerwehr seien vor Ort. 

Die Polizei sperrte den Bereich ab. Zur Überprüfung der Statik der betroffenen Gebäude wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

