Haus nach gewalttätigem Streit abgebrannt

Mohrkirch (dpa/lno) –

Ein schwer verletzter Mann und ein abgebranntes Haus sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung in Mohrkirch (Kreis Schleswig-Flensburg). Nach ersten Ermittlungen der Polizei verletzte ein 38 Jahre alter Mann einen 43-Jährigen am Samstagabend in einem Wohnhaus mit einem Messer. Der 38-Jährige stehe außerdem im Verdacht, anschließend Feuer in dem Gebäude gelegt zu haben.

Der 43-Jährige konnte sich ins Freie retten. Polizisten fanden den Verdächtigen in der Nähe und nahmen ihn fest. Der schwer verletzte Mann kam in ein Krankenhaus. Das Haus wurde komplett zerstört. Die Ermittlungen laufen.