Haus nach Brand in Treppenhaus nicht mehr bewohnbar

Wildeshausen (dpa/lni) –

In einem Mehrparteienhaus hat es in der Nacht auf den 1. Weihnachtstag gebrannt. Das Gebäude in Wildeshausen südwestlich von Delmenhorst war daraufhin nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Das Feuer ging demnach von einem Stromverteilerkasten aus. Vier Menschen wurden den Angaben zufolge mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Warum die Elektrik Feuer fing, war zunächst unklar. Bewohner hatten den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Das Gebäude war jedoch stark verraucht und ist vorerst nicht bewohnbar. Zahlreiche Menschen wurden über die Dachterrasse aus dem Haus gebracht. Die Beamten schätzten den Schaden auf 100.000 Euro.