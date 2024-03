Haus in Wilster abgebrannt: Polizei vermutet Brandstiftung

Wilster (dpa/lno) –

In Wilster (Kreis Steinburg) hat am Montagmorgen ein leer stehendes Wohnhaus gebrannt. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses hat in Flammen gestanden und ist vollständig abgebrannt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben demnach den Brand gelöscht und es ist niemand verletzt worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Brandort ist beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen laufen. Der Schaden sei zunächst nicht abschätzbar gewesen, hieß es.