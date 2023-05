Haus in Kreis Dithmarschen von Brand zerstört

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Süderdorf (dpa/lno) –

In Süderdorf im Kreis Dithmarschen ist ein Haus durch einen Brand zerstört worden. Das Feuer habe am Dienstagabend im Dachstuhl angefangen, sich von dort aus über das ganze Haus ausgebreitet und auch eine Garage und zwei Autos erfasst, wie ein Sprecher der Polizei Elmshorn am Mittwochmorgen sagte.

Die zwei Bewohner des Hauses, die das Feuer bemerkt hatten, hätten sich selbstständig retten können. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wegen der Brandursache ermittle nun die Kriminalpolizei. Eventuell habe es an einem technischen Defekt gelegen, hieß es weiter. Der entstandene Sachschaden liege im mittleren sechsstelligen Bereich.