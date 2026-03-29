Haus in Flammen – Einsatzkräfte wecken Bewohner

Osnabrück (dpa/lni) –

Einsatzkräfte haben einen schlafenden Mann in einem brennenden Haus in Osnabrück geweckt. Er konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Warum das Feuer in der Nacht auf Samstag in dem Mehrfamilienhaus ausbrach, ist laut Polizei noch unklar. Einsatzkräfte entdeckten demnach ein brennendes Dachfenster. Sie mussten den Dachstuhl öffnen, um die Flammen zu löschen. Experten gehen von einem Schaden von rund 200.000 Euro aus, das Haus ist nur noch im Erdgeschoss bewohnbar.