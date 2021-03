Hauptverhandlung zur Bremer Bamf-Affäre startet Mitte April

Die Statue Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Das Gerichtsverfahren wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten bei der Außenstelle Bremen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) startet Mitte April. Verantworten müssen sich die ehemalige Leiterin der Behörde und ein mitangeklagter Rechtsanwalt, wie das Landgericht Bremen am Mittwoch mitteilte.

Die 59-Jährige soll demnach laut Staatsanwaltschaft von 2014 bis 2018 in zwei Fällen Vorteile angenommen haben, weil sie sich vom 42 Jahre alten Mitangeklagten Hotelübernachtungen bezahlen ließ. Außerdem soll sie in sechs Fällen Daten in Asylakten gefälscht haben, indem sie in den elektronisch geführten Akten Dokumente entfernt hat oder Bescheide unter einem anderen Verfasser erstellt haben soll. In sechs weiteren Fällen soll die frühere Behördenleiterin in Dienstmails interne Dokumente an den Mitangeklagten weitergeleitet und so Dienstgeheimnisse verraten haben.

Dem 42-Jährigen wirft die Anklage unter anderem vor, in zwei Fällen Ausländer zum missbräuchlichen Stellen von Asylanträgen verleitet und in vier Fällen Ausländer eingeschleust zu haben. Dazu habe er Menschen, die sich in Deutschland aufhielten und zur Ausreise verpflichtet waren, zum Untertauchen geraten. Einem bereits Ausgereisten soll er zur unerlaubten Einreise geraten haben. Dafür habe er jeweils ein Anwaltshonorar erhalten.

Gegen einen dritten Beschuldigten – ebenfalls ein Rechtsanwalt – wird das Hauptverfahren dagegen nicht eröffnet, wie das Gericht im November entschieden hatte. Eine erste deutlich umfangreichere Anklage der Bremer Staatsanwaltschaft gegen die Angeklagte war vom Landgericht Bremen abgelehnt worden. Der Prozessauftakt ist am 15. April. Bis zum 11. Juni sind zwölf Folgetermine angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-955978/2