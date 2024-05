Hauptdarsteller des Broadway-Musicals «& Julia» vorgestellt

Hamburg (dpa/lno) –

Wie würde die tragische Liebesgeschichte von «Romeo und Julia» weitergehen, wenn Julia sich entscheiden würde zu leben? Auf diese Frage will das Broadway-Musical «& Julia» eine Antwort geben, das im Herbst Deutschland-Premiere in Hamburg feiert. Am Freitag präsentierte das Musical-Unternehmen Stage Entertainment die vier Hauptdarsteller des Stücks: Danach übernimmt Chiara Fuhrmann die Titelrolle des Musicals, die Rolle des Romeos geht an Raphael Groß, Andreas Bongard und Willemijn Verkaik schlüpfen in die Rollen von William Shakespeare und seiner Frau Anne Hathaway, die ebenfalls eine wichtige Rolle in dem Musical spielen.

Da Hathaway mit dem tragischen Ende ihres Mannes für Romeo und Julia nicht zufrieden sei, bringe sie sich kurzerhand selbst als Co-Autorin ein, beschreibt Schauspielerin Verkaik: «Anne hat diese Idee: «Was, wenn Julia sich nicht umbringt?» und schreibt die bekannte Geschichte vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer um», sagte Verkaik, die derzeit noch als Elsa im Musical «Die Eiskönigin» auf der Bühne steht.

Andreas Bongard reizt an der Show vor allem ihr Zeitgeist: «Das Musical behandelt Themen, die von größter Bedeutung sind: Unser Ensemble ist äußerst divers, inhaltlich geht es um die Rolle der Frau, um Gender-Fluidität – und vor allem um das Lebensgefühl, dass wir alle sein dürfen und sollen, wie wir sind.»

Beim 835. Hamburger Hafengeburtstag soll es am Freitagabend auf einem schwimmenden Ponton auf der Elbe erstmals einen Einblick in das Musical geben. Das Stück mit Hits von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys feiert im Oktober Deutschland-Premiere im Operettenhaus auf der Reeperbahn und löst dort das Musical «Tanz der Vampire» ab.