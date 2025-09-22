Hauke Wahl bleibt beim FC St. Pauli

Hamburg (dpa) –

Hauke Wahl bleibt dem Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli treu. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler verlängerte vorzeitig seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag mit dem Kiezclub. Wahl war zur Saison 2023/2024 vom damaligen Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel in seine Geburtsstadt Hamburg zurückgekehrt.

«Hauke ist als gestandener Profi und Führungsspieler zum FC St. Pauli gekommen und hat diese Rolle auch bei uns vom ersten Tag an hervorragend ausgefüllt», meinte Sportchef Andreas Bornemann. In der Mitteilung des Vereins wurde die Laufzeit von Wahls neuem Vertrag nicht genannt.

Nur zwei Spiele gefehlt

2024 stieg der Verteidiger mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga auf. Er war von Beginn an eine Führungsfigur und hatte auch einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Blessin in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit die zweitwenigsten Gegentore kassierte. Bislang absolvierte Wahl insgesamt 77 Pflichtspiele für den FC St. Pauli und verpasste in zwei Spielzeiten nur zwei Partien.

«Als Trainer kann man sich einen Profi wie Hauke nur wünschen. Er ist auf dem Platz absolut zuverlässig, führt seine Mitspieler und ist immer verfügbar», sagte Blessin. Für Wahl war die Entscheidung leicht, seinen Vertrag zu verlängern. «Was kann ich mir mehr wünschen, als in meiner Heimatstadt Hamburg mit diesem Verein Bundesligafußball zu spielen? Darum werde ich alles dafür tun, dass wir auch weiterhin erstklassig bleiben», sagte er laut Mitteilung.