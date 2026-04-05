Haug hält letzten Wurf – HSV Hamburg gewinnt knapp

Minden (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben einen schwer erkämpften Auswärtssieg gefeiert. Beim Aufsteiger GWD Minden setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen mit 30:29 (13:12) durch. Beste Werfer waren mit jeweils acht Treffern Hamburgs Frederik Bo Andersen und Mindens Morten Jensen. GWD wartet seit nunmehr elf Spielen auf einen Sieg.

Die Hamburger setzten zu Spielbeginn auf ein Angriffssystem mit vier Rückraumspielern und ohne Kreisläufer. In der 9. Minute erzielte Moritz Sauter das 6:4 für die Gäste. Da aber die Wurfquote in den folgenden Minuten nachließ und auch die Defensive keinen Zugriff fand, kam Minden wieder auf. Mit dem Pausenpfiff sorgte Andersen für die knappe Führung des HSVH.

HSVH-Keeper Robin Haug hält den letzten Ball

Im zweiten Abschnitt glich sich das Bild. Hamburg legte vor, Minden ließ sich nicht abhängen. Beim 25:25 (51.) sah HSVH-Kapitän Niklas Weller nach einer Aktion gegen Jensen die Rote Karte. Mit einer Ein-Tore-Führung für die Gäste ging es in die letzte Minute. GWD-Schlussmann Malte Semisch parierte einen freien Wurf von Nicolaj Jörgensen. So kam Minden zu einem letzten Angriff, doch es reichte nur noch für einen direkten Freiwurf. Hamburgs Torhüter Robin Haug parierte und sicherte den Sieg.