Hauch von Olympia: Breaking-Tänzer beeindrucken in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Den Hip Hop Grand Slam in der Active City Arena auf dem Hamburger Heiligengeistfeld haben am späten Samstagabend Serhat Perhat aus Unterhaching und die erst 14 Jahre alte Melina Fernandez aus Düsseldorf gewonnen. Die beiden Tänzer rückten damit einen großen Schritt näher an einen möglichen Start bei den Olympischen Spielen in Paris. In Frankreichs Hauptstadt werden in der Disziplin «Breaking» zum ersten Mal Medaillen vergeben.

Bei dem Event in Hamburg gab es neben jeweils 1000 Euro Preisgeld für die beiden Sieger auch Punkte für die Rangliste, aus der sich bei den B-Girls und B-Boys der deutsche Olympia-Breaking-Kader ergibt. Nach den deutschen Meisterschaften in Duisburg (8./9. Juli) steht fest, welche insgesamt 16 Tänzerinnen und Tänzer dazugehören.

Die Veranstaltung hatte aufgrund der Gewitter über Hamburg dreimal unterbrochen werden müssen. Aus Sicherheitsgründen war die komplette Anlage jedes Mal geräumt worden. «Das hat natürlich für einen Publikumsknick gesorgt», sagte Bundestrainer Marco Baaden am Samstagabend. «Ich bin aber froh, dass noch so viele Leute hier sind und die Tänzer alle dageblieben sind, denn es zerrt schon an den Nerven, wenn man solche Unterbrechungen hat. Man ist voll im Fokus, hat sich vorbereitet.»

Trotz der Zwangspausen und Verspätungen zeigten die Sportlerinnen und Sportler dennoch beeindruckende Eins-gegen-Eins-Duelle: «Das ist Bodenturnen, das ist Kampfkunst. Das ist der Tanz, den wir führen. Da sind viele Elemente drinnen», betonte Baaden.

Bei den Spielen in Paris gehen insgesamt 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start. Pro Nation dürfen nur maximal zwei Männer beziehungsweise zwei Frauen antreten.