Hassbotschaften gegen Baerbock und Habeck am ZOB gefunden

Westerland (dpa/lno) –

Bislang Unbekannte haben in einer Bushaltestelle in Westerland auf Sylt verfassungswidrige Hassbotschaften gegen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hinterlassen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag wurden am ZOB zwei aufgehängte Zeitungsausschnitte und Aufkleber gefunden, die sich gegen die beiden Grünen richteten und Referenzen zum Dritten Reich enthielten. Die Straftat wurde nach der Entdeckung der Botschaften am Donnerstag angezeigt. Die Polizei stellte daraufhin die Beweismittel sicher und sucht nun nach Personen, die Hinweise zu der Tat geben können.