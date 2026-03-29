Harzer Löschflugzeug bezieht wieder Station in Ballenstedt

Das Harzer Löschflugzeug «Hexe 1» ist sicher aus Polen wieder in Ballenstedt gelandet und einsatzbereit. Matthias Bein/dpa

Ballenstedt (dpa) –

Das Harzer Löschflugzeug «Hexe 1» ist aus Polen auf den Verkehrslandeplatz Ballenstedt zurückgekehrt. Damit ist es zum offiziellen Beginn der diesjährigen Waldbrandsaison am 1. April einsatzbereit, sagte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse der Deutschen Presse-Agentur. Der Landkreis Harz unterhält als einzige Kommune in Deutschland ein eigenes Löschflugzeug, um Waldbrände in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge auch aus der Luft löschen zu können.

Das Löschflugzeug war Anfang Oktober des vergangenen Jahres zum Heimatflughafen ins polnische Mielec zurückgekehrt, wo es Lohse zufolge in den Wintermonaten überholt und gewartet wurde. Die «Hexe 1» flog im vergangenen Jahr sechs Waldbrandeinsätze in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, wie es hieß.

Nach Angaben des Landkreises war das Löschflugzeug im Jahr 2025 insgesamt 28 Stunden im Einsatz und warf dabei rund 290.000 Liter Löschwasser ab.