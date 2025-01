«Harzer Kulturwinter» mit mehr als 80 Programmpunkten

Neben dem Schloss Wernigerode haben fast 30 Veranstalter ein Programm für den 17. «Harzer Kulturwinter» auf die Beine gestellt, der länderübergreifend bis 4. Februar in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge stattfindet. Matthias Bein/dpa

Wernigerode/Goslar (dpa) –

In Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge haben sich in diesem Jahr 28 Veranstalter für den länderübergreifenden «Harzer Kulturwinter» zusammengetan. Sie kommen nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes aus 22 Orten. Auf dem Programm stehen demnach bis 4. Februar etwa 40 Veranstaltungen an mehr als 80 Terminen.

Es ist die 17. Ausgabe der Veranstaltungsreihe, die während der Winterferien in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen Angebote für einen Besuch des Harzes schafft – und das unabhängig vom Wetter.

Den Angaben zufolge machen vor allem Führungen und außergewöhnliche Veranstaltungen den «Harzer Kulturwinter» aus. So wollen sich unter anderem die Talsperre Wendefurth, das Weltkulturerbe Rammelsberg, das Schloss Wernigerode sowie die Städte Quedlinburg, Halberstadt und Bad Harzburg beteiligen. Es seien Konzerte, Theateraufführungen und speziell auf Kinder ausgerichtete Veranstaltungen geplant. So werde beispielsweise das Prager Filmorchester im Konzerthaus Liebfrauen in Wernigerode erwartet. Auch für Liebhaber feinster Genüsse gebe es Angebote, hieß es.