Harry Potter zaubert seit halbem Jahr in Hamburg

Eine Uhr ist auf der Bühne des Mehr! Theaters am Großmarkt zu sehen. Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Das zweiteilige Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» wird seit fast einem halben Jahr in Hamburg aufgeführt und hat seitdem mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Auch der Vorverkauf für die Wintersaison 2022/2023 ist gut gestartet, wie eine Sprecherin des Mehr!-Theaters am Großmarkt der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. «Gerade die ersten Tage haben gezeigt, wie sehr viele Menschen darauf gewartet hatten, ihren Besuch im Mehr!-Theater nun auch langfristig planen zu können.»

Die Premiere für das etwa sechsstündige Theatererlebnis rund um das Harry-Potter-Universum aus der Feder von Joanne K. Rowling in der Hansestadt musste coronabedingt mehrfach verschoben werden. Ursprünglich sollte es im März 2020 losgehen.

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen durch den Stillstand wegen der Corona-Krise sollen die Tickets nicht teurer werden. «Preiserhöhungen sind kein Thema», sagte die Sprecherin weiter. So sind Tickets für beide Teile für 100 Euro zu haben. Nach wie vor werden immer freitags 40 Duo-Tickets zum Preis von 40 Euro verlost.