«Harry Potter»-Theaterstück nur noch bis Sommer in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Durch die Luft wirbelnde Zauberer, fliegende Dementoren und menschenfressende Bücherregale: Seit vier Jahren begeistert das Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» die Zuschauer im Theater am Großmarkt in Hamburg. Doch nun heißt es Abschied nehmen von dem erwachsen gewordenen berühmten Zauberlehrling und seinem Sohn. Nach mehr als 1,5 Millionen Besuchern soll im Sommer der letzte Vorhang für die spektakuläre Inszenierung fallen.

«Wir sind sehr stolz auf unsere Hamburger Produktion, die die erste nicht-englischsprachige Interpretation des Stücks überhaupt war. Die Premiere der Show in Hamburg war einer der Höhepunkte in der Geschichte unserer einzigartigen Produktion und wir freuen uns auf sieben weitere großartige Monate in dieser besonderen Stadt», teilten die Produzenten Sonia Friedman und Colin Callender mit.

Stück ist weltweit ein Erfolg

Das Stück ist nicht nur in Hamburg, sondern weltweit ein Erfolg: Die Show gehört zu den zehn umsatzstärksten Produktionen aller Zeiten am Broadway und feiert im Juli 2026 ihr zehnjähriges Jubiläum am Londoner West End. In Hamburg soll es im Herbst 2026 eine «neue, fulminante Show» geben, kündigte das Unternehmen ATG Entertainment an. Welche das sein wird, wollten die Verantwortlichen jedoch noch nicht verraten.

Das Theaterstück von Jack Thorne, das auf einer Geschichte von Thorne, Joanne K. Rowling und John Tiffany basiert, wird seit Ende 2021 im Hamburger Theater am Großmarkt aufgeführt. Für die Show mit vielen spektakulären Effekten wurde das Theater aufwendig umgebaut. Das Stück dreht sich um den erwachsenen Harry Potter und seinen Sohn Albus Severus Potter. Der will gern die Fehler seines Vaters ungeschehen machen und dessen Hogwarts-Mitschüler Cedric Diggory mit Hilfe eines sogenannten Zeitumkehrers zurück ins Leben holen. Zusammen mit seinem Freund Scorpius Malfoy bringt er damit aber sehr viel durcheinander.

Mit beeindruckender Leichtigkeit zaubern die Schauspieler in dem Stück durch perfekt aufeinander abgestimmte Choreographie und eine ausgeklügelte Bühnentechnik nicht nur Dampf aus ihren Ohren, lassen Koffer in Zeitlupe durch die Luft fliegen und verwandeln sich innerhalb von Sekunden in einen anderen Menschen. Auch Telefonzellen verschlucken als Transportmittel ins Zaubereiministerium einfach so Magier. Das Theaterstück ist quasi eine mehrstündige Zaubershow und immer fragt man sich begeistert, wie das Team diesen Trick bloß auf die Beine gestellt hat. Und noch bevor man die Lösung gefunden hat, steht auch schon der nächste magische Coup an.

Theaterstück feierte 2021 deutsche Premiere

Ursprünglich sollte das Theaterstück am 15. März 2020 Premiere feiern. Wegen der Corona-Pandemie musste die Premiere jedoch mehrmals verschoben werden, schließlich fand die Premiere am 5. Dezember 2021 statt. Zu Beginn wurde das Stück in zwei Teilen gezeigt, am 19. Februar 2023 wurde auf eine kompakte einteilige Version der Inszenierung umgestellt. Ende Oktober gab es einen großen Cast-Wechsel – 25 von 40 Schauspielerinnen und Schauspielern starteten neu. Auch die meisten Hauptrollen wurden neu besetzt.