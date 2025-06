Harley Days: Tausende Biker in Hamburg erwartet

Höhepunkt der Harley Days ist immer die Parade am Sonntag. (Archivbild) Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Am Wochenende sind in Hamburg wieder etliche Biker unterwegs. Zu den Harley Days von Freitag bis Sonntag werden erneut Tausende Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in der Hansestadt erwartet.

Zum bunten Programm für die Fans der legendären US-Motorräder auf dem Großmarkt-Gelände gehören laut Veranstalter unter anderem zahlreiche Bands. Insgesamt 15 Interpreten auf zwei Bühnen sind angekündigt. Die Stuntmen DOP und Chris Lietsch präsentieren Motorrad-Akrobatik auf höchstem Niveau. Zudem stehen den Besucherinnen und Besuchern rund 40 Tätowierer zur Verfügung.

Ein Höhepunkt wird am Sonntag die traditionelle Parade sein, bei der die Bikerinnen und Biker unter anderem über die Köhlbrandbrücke ins Herz des Hafens fahren. Rockmusiker Peter Maffay (75) wird die Motorrad-Karawane über die rund 30 Kilometer lange Strecke anführen.