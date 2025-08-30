«Happy Birthday»: Fans singen zum 70. von Helge Schneider

Hamburg (dpa) –

Lila Hose zu blauem Hemd mit tiefem Ausschnitt: So feierte Helge Schneider in Hamburg seinen 70. Geburtstag – natürlich auf der Bühne: Bei dem Open-Air-Konzert im Hamburger Stadtpark wurde der Komiker von einem singenden Publikum begrüßt: Mehrere tausend Fans wünschten «Happy Birthday to you». Schneiders Reaktion: «Danke! Das war`s für heute!» Und: «Man konnte kaum was verstehen, ne, weil Ihr ja alle so schlecht Englisch sprecht.»

Der Musiker, geboren in Mülheim an der Ruhr, improvisiert leidenschaftlich gerne und hat in rund fünf Jahrzehnten auf der Bühne inzwischen mehrere Tausend Shows absolviert.

Aktuell tourt er quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – unter dem Motto «Ein Mann und seine Musik». In seinem aktuellen Doku-Film «The Klimperclown» nimmt er die Zuschauer anlässlich seines runden Geburtstags mit auf eine Reise durch sein Leben. Die ARD-Doku ist seit Anfang August im Kino zu sehen – und in der Mediathek.