Hapag-Lloyd stellt in der Corona-Krise Bilanz vor

Ein Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd liegt in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Mitten in der Corona-Krise stellt die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd heute ihre Bilanz für das Jahr 2019 vor und berichtet über die aktuelle Lage des Unternehmens. Bislang haben alle Schifffahrtskonzerne sich sehr zurückgehalten mit konkreten Prognosen und Einschätzungen der Lage, obgleich die Schifffahrt schon mit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in China am Beginn des Jahres zu den meistbetroffenen Branchen gehörte. Die Verkehre zwischen Asien und Europa sind rückläufig wegen der Produktionsausfälle in China bei gleichzeitig sinkenden asiatischen Importen. Die Frachtraten fallen, die Treibstoffpreise allerdings auch.

Ob Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Freitag sagt, wie viel Transportvolumen und Einnahmen ihn die Coronakrise kostet, ist eher fraglich. Zu viele Unsicherheiten bestimmen gerade das Geschäft der Reedereien, die zudem auch noch die milliardenteure Umstellung auf einen schwefelarmen Antrieb verkraften müssen. Das abgelaufene Jahr war für Hapag-Lloyd jedenfalls nicht schlecht. Nach den bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen verdiente das Unternehmen mehr als 800 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern. Das war eine Steigerung von mehr als 80 Prozent im Vergleich zu 2018. Der Umsatz stieg um etwa neun Prozent auf rund 13 Milliarden Euro.

Hapag-Lloyd profitierte davon, dass die Treibstoffpreise im vergangenen Jahr etwas gesunken waren. Außerdem legte der US-Dollar im Vergleich zum Euro zu. Da in der Containerschifffahrt viele Geschäfte in Dollar abgewickelt werden, machte sich das bemerkbar. Hapag-Lloyd ist die größte deutsche Linienreederei. Sie betreibt mehr als 230 Schiffe weltweit und hat mehr als 12 000 Mitarbeiter.