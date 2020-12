Hansestadt Uelzen wird 750 Jahre alt

Der Hunderwasser-Bahnhof in Uelzen. Die Stadt Uelzen wird 750 Jahre alt und schickt jedem Bürger eine Jubiläumspost. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archiv

Uelzen (dpa/lni) – In der Hansestadt Uelzen wird an diesem Sonntag an den 750. Jahrestag der Stadtgründung erinnert. Weil fast alle geplanten Jubiläumsveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, veröffentlichte die Stadt zum Festtag einen kurzen Film zur Stadtgeschichte.

Auch sollen die gut 33 500 Einwohnerinnen und Einwohner Post von Oberbürgermeister Jürgen Markwardt (parteilos) bekommen. «Gemeinsam lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir arbeiten daran, einige Feste im nächsten Jahr nachzuholen», schrieb Markwardt nach Angaben der Stadtverwaltung.

Uelzen geht auf ein Kloster und eine Siedlung im heutigen Stadtteil Oldenstadt zurück. Am 13. Dezember 1270 erhielt der Ort am Fluss Ilmenau Stadtrecht. Die Stadt wurde nach dem Vorbild anderer Hansestädte ausgebaut und kam durch den Handel mit Honig, Wachs, Getreide, Tuch und Töpferwaren zu Wohlstand. Heute ist Uelzen Standort einer Zuckerfabrik und einer großen Molkerei. Die Kreisstadt liegt an der Bahnschnellstrecke Hamburg-Hannover und hat einen Hafen am Elbe-Seitenkanal.

