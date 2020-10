Hanseatic Help feiert fünften Geburtstag

Das Logo des Hamburger Vereins Hanseativ Help. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der aus Deutschlands größter Kleiderkammer für Flüchtlinge hervorgegangene Verein Hanseatic Help feiert am Donnerstag seinen fünften Geburtstag. Wegen der Corona-Pandemie werde es statt einer Party einen Geburtstags-Livestream (20.00 Uhr) mit zahlreichen Gesprächen zum Verein und seinen Projekten, Live-Musik und Glückwünschen prominenter Unterstützer geben, teilte der Verein am Dienstag mit.

Mit der Ankunft Tausender Flüchtlinge in Hamburg hatten Freiwillige im August 2015 in der Messehalle B7 mit dem Sammeln von Kleiderspenden begonnen. Die Spendenbereitschaft der Hamburger und Hamburgerinnen war dabei so groß, dass innerhalb weniger Wochen Deutschlands größte Kleiderkammer entstand – und eine andere Organisationsform notwendig wurde.

Am 15. Oktober 2015 wurde deshalb der Verein Hanseatic Help gegründet, der sich noch heute um Flüchtlinge kümmert, aber sein Aufgabenspektrum längst erweitert hat. So gibt es neben der Kleiderkammer in der Großen Elbstraße das Angebot #EinfachStarten, bei dem die Integration in Bildung, Ausbildung, Arbeit und Gesellschaft unterstützt wird. Hinzu kommt die Förderung bürgerlichen Engagements und der interkulturellen Begegnung unter dem Hashtag #EinfachSchnacken.

Hanseatic Help-Geschäftsführerin Claudia Meister kündigte an, dass der Verein seine Arbeit auf jeden Fall fortsetzen werde. «Wir haben in diesem Jahr in der Corona-Krise wie auch nach dem Brand in Moria gezeigt, dass wir an der Tatkraft der Anfangszeiten in den letzten Jahren nichts eingebüßt habe.» Wo Hilfe gebraucht werde, da helfe der Verein mit seinen 84 Mitgliedern und rund 150 Ehrenamtlichen. «Und genauso machen wir auch weiter.»

Bei dem Geburtstags-Livestream wird den Angaben zufolge neben der Soul-Musikerin Miu auch der Kinderlieder-Macher Rolf Zuckowksi live einige Stücke spielen. «Ich bin ein Verbündeter von Hanseatic Help, weil diese Gemeinschaft so engagiert und zuverlässig die Spendenbereitschaft der Hamburger in tatkräftige Hilfe für Bedürftige umsetzt», erklärte er laut Mitteilung. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) betonte: «Der Verein Hanseatic Help und seine Unterstützerinnen und Unterstützer leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass Menschen in schwierigen Lebensbedingungen ganz praktisch geholfen wird.»

