Hansa-Theater verschiebt Varieté-Saison auf 2021

Die beiden Leiter Ulrich Waller (l) und Thomas Collien stehen vor dem Hansa-Theater. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Das traditionsreiche Hamburger Hansa-Theater verschiebt seine Varieté-Spielzeit wegen der Corona-Krise um ein Jahr auf 2021. «Wir möchten, dass jeder Gast seinen Besuch im Hansa-Theater in der gewohnten Qualität von Programmatik, Service und Ambiente genießen kann und das können wir für dieses Jahr leider nicht garantieren», teilten die Veranstalter am Mittwoch in Hamburg mit. Mit den bestehenden Abstands- und Hygieneregeln sei «ein unvergessliches Varieté-Erlebnis nicht machbar». Eigentlich sollte die Saison vom 20. Oktober bis 7. März 2021 laufen.

Die Betreiber wollen die Zeit der Schließung nutzen, um das Theater zu sanieren. Unter anderem soll die Belüftungs- und Klimatechnik überholt werden. Zudem soll auf dem Nachbargrundstück ein Gebäude saniert werden, in dem dann Künstlerwohnungen und eine Probebühne entstehen. Im März 2021 soll das Theater mit dem Gastspiel «Cabaret» mit Tim Fischer in der Hauptrolle wiedereröffnen. Zwischendurch werde es eventuell einzelne Musik- und kleine Showformate geben. Bereits gekaufte Karten können gegen Karten für die Saison 2021/2022 oder einen Gutschein eingetauscht werden.

Das Hansa-Theater von 1894 ist nach eigenen Angaben das älteste Varieté Deutschlands. 2009 wurde das Theater mit seinem historischen Ambiente unter der Leitung von Thomas Collien und Ulrich Waller wiedereröffnet.

Hansa-Theater