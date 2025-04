Hansa Rostock gewinnt Spiel beim VfL Osnabrück

Osnabrück (dpa) –

Die Drittliga-Fußballer des FC Hansa Rostock sind nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Duell der beiden Zweitliga-Absteiger setzten sich die Mecklenburger mit 1:0 (0:0) beim VfL Osnabrück durch. Vor 15.741 Zuschauern an der ausverkauften Bremer Brücke erzielte Sigurd Haugen in der 50. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste.

Im ersten Abschnitt neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend. Die beste Chance hatte noch der Rostocker Angreifer Haugen, der in der 26. Minute von Benno Dietze gut in Szene gesetzt wurde. Der Schuss des Norwegers mit dem Außenrist landete aber in den Armen des Osnabrücker Schlussmanns Lukas Jonsson.

Hansa-Duo Dietze/Haugen sorgt für die Entscheidung

Besser machte es das Rostocker Duo dann kurz nach dem Seitenwechsel. Dietze eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und schickte Haugen auf die Reise. Der Hansa-Stürmer verwandelte eiskalt zur Führung der Mecklenburger. Osnabrück mühte sich nach Kräften. Klare Gelegenheiten zum Ausgleich hatten die Niedersachsen aber nicht.