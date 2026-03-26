Hansa-Park eröffnet Freizeitparksaison im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Mit dem Hansa-Park in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) startet die Freizeitparksaison in Schleswig-Holstein. Ab Donnerstag können Besucherinnen und Besucher mehr als 100 Attraktionen und 41 Fahrgeschäfte erleben. Laut einer Sprecherin des Parks soll im Laufe der Saison eine neue Achterbahn, der «Cornwall Coaster», hinzukommen. Ein genauer Eröffnungstermin steht dafür bisher aber nicht fest.

Die Bauarbeiten verzögern sich wegen Schnee und Eis zu Jahresbeginn, erklärte Tim Neben aus der Geschäftsführung. Noch bis zum letzten Moment vor der Eröffnung laufen im gesamten Park die Vorbereitungen. «Wir sind guter Dinge», betonte Neben.

Die Vorbereitung für die neue Saison startet sofort mit Beginn der besucherlosen Zeit. Während der Winterpause stehen Umbauten, Neubauten sowie Wartung der Fahrgeschäfte an. Etwa zwei bis drei Wochen vor der Eröffnung prüft der Tüv alle Anlagen, erklärte Till Schuhr, der die Elektronik im Park überwacht. Zudem würden die Attraktionen täglich auf Fehler überprüft.

Der rund 460.000 Quadratmeter große Freizeitpark liegt etwa 30 Kilometer nördlich von Lübeck direkt an der Ostseeküste. Der Park ist bis zum 25. Oktober täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Im Jahr 2027 feiert der Park sein 50-jähriges Jubiläum. Doch Besucherinnen und Besucher in Schleswig-Holstein finden auch in anderen Freizeitparks weitere Abwechslung.

Tolk-Schau

Der Familien-Freizeitpark Tolk-Schau wird voraussichtlich am 25. April 2026 in die neue Saison starten, wobei die Eintrittspreise den Angaben nach auf dem Niveau des Vorjahres bleiben sollen. Der nahe Schleswig gelegene Park gilt als traditioneller Familienbetrieb in zweiter und dritter Generation.

Was früher ein Märchenpark war, hat sich die Tolk-Schau zu einem rund 30 Hektar großen Freizeitareal entwickelt. Neben mehr als 100 lebensgroßen Dinosauriermodellen prägen jetzt auch verschiedene Tiere sowie Spiel- und Fahrangebote das Gelände.

Karls Erlebnis-Dorf

Karls Erlebnis-Dorf ist ganzjährig geöffnet. Nach eigenen Angaben gibt es dort unabhängig von Wetter und Jahreszeit verschiedene Angebote, darunter Manufakturen, Gastronomie und einen Indoor-Spielbereich für Kinder. Ergänzend gibt es besondere Themenbereiche und Installationen – etwa das «DisKlo» am Standort Warnsdorf, das als ungewöhnlich gestaltete Sanitäranlage konzipiert ist. Der Eintritt ist frei.