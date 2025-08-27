Hannovers Taycan Kurt verletzt sich im Training schwer

Hannover (dpa) –

Nachwuchsspieler Taycan Kurt hat sich im Training von Hannover 96 schwer verletzt. Der 17-Jährige blieb nach Angaben des Zweitliga-Tabellenführers bei einer Aktion im Rasen hängen. Dabei brach sich Kurt das Wadenbein am rechten Fuß und renkte sich zudem das Sprunggelenk aus. Das Bein konnte demnach aber von der medizinischen Abteilung der 96er gerichtet und stabilisiert werden. Untersuchungen im Krankenhaus hätten ergeben, dass eine Operation aktuell nicht notwendig sei, hieß es.

Trotzdem wird Kurt, der mit den Profis trainiert und für die U19 zum Einsatz kommt, Hannover 96 auf unbestimmte Zeit fehlen. «Der Junge hat besonders in den zurückliegenden Wochen noch einmal eine tolle Entwicklung genommen», sagte 96-Geschäftsführer Marcus Mann der Mitteilung zufolge. «Jetzt gilt es, ihn auf seinem Weg zurück so gut es geht zu begleiten.»