Hannovers Oberbürgermeister hat Corona-Infektion überstanden

Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister von Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hat seine Corona-Erkrankung überstanden und darf seine Amtsgeschäfte wieder vom Rathaus aus ausüben. Die Quarantäne für den Grünen-Politiker und die Dezernenten, die mit ihm Kontakt hatten, sei beendet, teilte die Landeshauptstadt am Dienstag mit. Allen gehe es gesundheitlich gut. «Wir sind sehr froh, dass die strikten Auflagen der häuslichen Quarantäne aufgehoben werden», sagte Onay. Soweit es geht, arbeiteten die Stadtverantwortlichen weiter von Zuhause aus und schalteten sich zu Videokonferenzen zusammen.

Onay appellierte in diesem Zusammenhang an alle Menschen in Hannover, sich an die Regeln zur Eindämmung der Corona-Epidemie zu halten und so sich und andere zu schützen: «Ich möchte das unterstreichen, indem ich persönlich bis Ostern aus dem Homeoffice arbeiten werde.»