Hannovers Handballer ringen den TBV Lemgo Lippe nieder

Hannover (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf ist wieder in der Spur. Nach zuvor zwei Niederlagen in Serie gewannen die Niedersachsen ihr Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe knapp mit 30:29 (13:14). Mit 41:13 Punkten bleiben die Hannoveraner, für die Renars Uscins als bester Werfer zehn Tore beisteuerte, Tabellen-Dritter. Für die Gäste war Niels Versteijnen sechsmal erfolgreich.

Die Niedersachsen hatten sich in der 8. Minute einen 5:2-Vorsprung herausgeworfen. Danach lief aber nicht mehr viel zusammen, sodass TSV-Trainer Christian Prokop versuchte, das Spiel seines Teams in einer Auszeit neu zu ordnen. Dieses Vorhaben misslang. Lemgo zog bis auf 13:10 (25.) davon.

Spannendes Spiel bis in die Schlussphase

In der zweiten Halbzeit ähnelte sich das Bild. Hannover führte mehrfach mit zwei Treffern Differenz, die Gäste glichen immer wieder aus. In der 53. Minute sah TSV-Spieler Hannes Feise dann nach einem Foul an TBV-Spielmacher Lukas Hutecek die Rote Karte. In der Schlussminute wurde auch Hutecek nach einer Aktion gegen Uscins des Feldes verwiesen.

So wurden die letzten Sekunden zum Krimi. Nationalspieler Uscins traf per Siebenmeter zum 30:29. Der letzte Wurf des Lemgoers Tim Suton blieb im Block hängen und Hannover feierte den Sieg.