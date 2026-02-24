Hannovers Handballer ohne Probleme in der Schweiz

Schaffhausen (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat seine Chancen auf den direkten Einzug in das Viertelfinale der European League deutlich verbessert. Beim Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen setzen sich die Niedersachsen mit 36:24 (15:13) durch und führen die Hauptrundengruppe 4 mit 6:2 Punkten an. Beste Werfer waren August Pedersen mit sieben Toren für Hannover sowie Odinn Rikhardsson mit acht Treffern für die Kadetten.

Die «Recken» waren ohne den angeschlagenen Torhüter Simon Gade angereist. Für den Dänen war der erst 20 Jahre alte Nils Waterstrat in den Kader gerückt. Trotz dieser Personalsorge machten die Hannoveraner ihre Sache konzentriert. Über ein 10:8 in der 17. Minute ging es kurz nach der Pause auf 17:14 (33.).

Solstad baut Führung auf zehn Tore aus

In der Folge zog Hannover immer weiter davon. Marian Michalczik traf zum 26:18 (44.). Tomas Solstad baute den Vorsprung mit seinem Tor zum 32:22 (54.) auf zehn Treffer aus. Das Wiedersehen mit den Kadetten gibt es am nächsten Dienstag (20.45 Uhr/Dyn). Dann folgt das Rückspiel in der niedersächsischen Landeshauptstadt.