Hannovers Handballer in European-League-Quali gegen Ystad

Hannover (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf trifft in der Qualifikation zur Gruppenphase der European League auf den schwedischen Vertreter Ystads IF HF. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien. Das Hinspiel wird am 26. oder 27. August, das Rückspiel am 2. oder 3. September ausgetragen. Die Niedersachsen müssen zunächst in Schweden antreten und haben im Rückspiel das Heimrecht. Die zweite Partie findet in der ZAG-Arena statt.

«Mit Ystad haben wir ein attraktives Los erhalten, das aus geografischer und sportlicher Sicht sicherlich sehr interessant ist. Die Reise nach Schweden wird natürlich gerade für unsere jüngeren und schwedischen Spieler eine besondere Erfahrung sein», sagte der sportliche Leiter der «Recken», Sven-Sören Christophersen. Die Rhein-Neckar Löwen treffen in der Qualifikation auf Vardar Skopje aus Nordmazedonien. Schon am Freitag wird die Gruppenphase ausgelost, für die Titelverteidiger Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt bereits gesetzt sind.