Hannovers Handballer dürfen in ZAG-Arena spielen

Hannover (dpa) – Rechtzeitig vor dem Saisonauftakt gegen GWD Minden am Donnerstag ist die Hallenproblematik bei Hannovers Handballern gelöst. Die TSV Hannover-Burgdorf wird ihre Heimspiele wie geplant in der ZAG-Arena austragen. Der Bundesliga-Club und Hallenbesitzer Günter Papenburg legten ihren Streit um Nebenkosten für die Arena bei. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen zwar nur 2000 Zuschauer in die 10 000 Besucher fassende Halle. Finanziell macht das für die Niedersachsen aber einen großen Unterschied. In der deutlich kleineren Swiss Life-Hall wären es nur 830 gewesen.

«Wir freuen uns, dass es nach der langen Pause endlich wieder losgeht und sind heiß auf die Partie», sagte Kreisläufer Evgeni Pevnov. Zu den Diskussionen um die Halle wollten sich er und Trainer Carlos Ortega am Dienstag nicht äußern. «Das ist Sache des Clubs», sagte der spanische Coach. Bislang hat der Verein 1010 Tickets für das Derby am Donnerstag (19.00 Uhr) verkauft. «Ein guter Start wäre wichtig, auch weil wir danach ein schweres Programm haben», sagte Ortega. Unter anderem geht es für Hannover danach nach Kiel und Berlin.

