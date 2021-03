Hannovers Handballer binden Nachwuchsspieler Hanne bis 2025

Hannover (dpa/lni) – Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat Nachwuchsspieler Martin Hanne langfristig an sich gebunden. Der 19 Jahre alte Rückraumspieler erhält nach Angaben des Clubs vom Montag einen Vierjahresvertrag bis 2025. Für Hanne ist es der erste Profivertrag. «Er stammt aus der Region und hat sich über den Perspektivkader in das Sichtfeld unseres Trainers gespielt. Martin hat in mehreren Spielen gezeigt, dass er bereit für die Bundesliga ist und sein komplettes Leistungspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat», sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. «Er zählt zu den Top-Talenten in Deutschland und wir wollen seine Entwicklung weiterhin fördern.»

