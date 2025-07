Hannovers früherer Landessuperintendent Badenhop gestorben

Hannover (dpa/lni) –

Hannovers früherer Landessuperintendent Hartmut Badenhop ist tot. Der Theologe sei am Freitag im Alter von 94 Jahren in Hannover gestorben, teilte die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers mit.

Landesbischof Ralf Meister würdigte Badenhop als einen klugen und aufmerksamen Ratgeber. «Sein theologischer Scharfsinn und sein feiner Humor gaben gleichermaßen Orientierung und Ermutigung», so Meister. «Gespräche mit ihm waren von großer Ernsthaftigkeit und zugleich von Leichtigkeit getragen.»

Badenhop war 1994 in den Ruhestand gegangen. Er hatte seit 1982 gut zwölf Jahre lang als Landessuperintendent den Sprengel Hannover geleitet. Der Landessuperintendent gehört dem Bischofsrat seiner Landeskirche an. Er vertritt in dieser Funktion in seinem Sprengel den Landesbischof.