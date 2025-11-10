Hannovers Ballettdirektor begleitet Steinmeier nach Spanien

Hannover (dpa/lni) –

Goyo Montero, Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover, darf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Staatsbesuch in Spanien begleiten. Ende November werde er als Sondergast unter anderem mit in seine Geburtsstadt Madrid und in das Baskenland reisen, teilte das Staatstheater Hannover mit. Im Mittelpunkt der Reise stehe ein Staatsbankett auf Einladung von König Felipe VI.

Mit seiner Reise würdige der Bundespräsident die Vielfalt und Dichte der deutsch-spanischen Beziehungen, die sich auch im kulturellen Austausch und in der künstlerischen Zusammenarbeit beider Länder widerspiegeln, hieß es aus Hannover.

Die Einladung an den Ballettdirektor sei Ausdruck der besonderen Bedeutung, die der Kultur im Rahmen dieses Besuchs beigemessen werde. Montero, der 1975 in Madrid geboren wurde, übernahm zur Spielzeit 2025/26 als Ballettdirektor in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Der Bundespräsident wird als erstes deutsches Staatsoberhaupt die baskische Stadt Guernica besuchen und der gemeinsamen Geschichte und der Rolle Deutschlands im spanischen Bürgerkrieg gedenken, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.