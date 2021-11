Hannovers Abwehrspieler Börner für zwei Spiele gesperrt

Hannovers Julian Börner foult Paderborns Sven Michel und sieht nach der Aktion die rote Karte. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Bildarchiv

Hannover (dpa/lni) – Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss in den nächsten beiden Spielen auf seinen Abwehrspieler Julian Börner verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den 30-Jährigen am Montag wegen seiner Roten Karte beim Heimspiel gegen den SC Paderborn. Börner war am Freitagabend in der 67. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Der Neuzugang von Sheffield Wednesday fehlt den Niedersachsen nun in den Spielen beim Karlsruher SC (27. November) und gegen den Hamburger SV (5. Dezember).

© dpa-infocom, dpa:211122-99-100858/2

Homepage von Hannover 96

Homepage des SC Paderborn

Daten zum Spiel