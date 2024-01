Hannover will Spielort bei Handball-WM 2027 werden

Hannover (dpa/lni)-

Hannover möchte sich als Spielort für die Handball-WM 2027 in Deutschland bewerben. Das bestätigte Oberbürgermeister Belit Onay in einem Interview der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch). «Wir wollen dafür den Hut in den Ring werfen. Hannover hat das Zeug dazu», sagte der Grünen-Politiker. «Hannover ist bekanntlich eine Handball-Hochburg mit einer großen Fanbasis. Die Stimmung bei Spielen der Recken ist stets mitreißend.»

Deutschland bekam bereits 2020 den Zuschlag für die Austragung der Weltmeisterschaft in drei Jahren. Der Ausschreibungsprozess für die Spielorte soll in diesem Jahr beginnen. Die am Sonntag zu Ende gegangene Heim-EM wurde in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Mannheim und München ausgetragen.