Hannover will Obdachlosen helfen: Modellprojekt

Belit Onay, Oberbürgermeister Stadt Hannover, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Stadt Hannover will obdachlose Menschen mit Hilfe des Modellprojekts «Plan B-OK» befristet unterbringen und ihnen soziale Beratung anbieten. Das Projekt starte am 20. Januar, teilte die Stadt mit. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay stellt das Projekt am heutigen Dienstag (12.00 Uhr) vor. Ziel sei es, die Wohn- und Lebenssituation der obdachlosen Menschen dauerhaft zu verbessern. Die Corona-Pandemie verschärft die Notlage der Menschen auf der Straße. Mit Hilfe privater Spenden konnten im Dezember 34 Obdachlose in zwei Hotels in Hannover untergebracht werden, für die Zimmermiete kommt die Niedergerke Stiftung auf.

Bereits im Frühjahr hatte die Stadt wegen der Corona-Pandemie rund 100 Obdachlose in einer Jugendherberge und im Naturfreundehaus am Rand des Stadtwaldes Eilenriede untergebracht. Mitte Oktober lief das Angebot aus. Das hatte massive Kritik ausgelöst.