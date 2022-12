Hannover warnt vor dem Betreten zugefrorener Gewässer

Hannover (dpa/lni) –

Das Betreten zugefrorener Gewässer wie dem Maschsee in Hannover kann tödliche Folgen haben. «Wer dies dennoch tut, begibt sich in Lebensgefahr», warnte die Stadtverwaltung am Montag. Die Feuerwehr weise darauf hin, dass der Körper bei einem Einbruch ins kalte Wasser bewegungsunfähig werden könne und Ertrinken drohe.

Der Maschsee sei grundsätzlich das einzige Gewässer in der Landeshauptstadt, das bei einer tragenden Eisschicht freigegeben werde. Noch sei das nicht der Fall, hieß es von der Stadtverwaltung. Sobald der See eine Eisschicht von mindestens 13 Zentimentern erreicht, wird die Freigabe nach Verwaltungsangaben durch das Hissen der rot-weißen Stadtflagge am Nord- und Südufer signalisiert.