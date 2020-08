Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Isernhagen/Nordstemmen (dpa/lni) – Unfälle in Isernhagen und Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) haben am Donnerstagmorgen Behinderungen im Bahnverkehr in der Region Hannover verursacht. Fernzüge, Metronomverbindungen und S-Bahnen würden umgeleitet oder fielen teilweise aus, sagte ein Bahnsprecher. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt auf den Internetseiten informieren. Die Strecken bei Isernhagen und Barnten seien gesperrt. Wie lange die Sperrungen andauern, war zunächst nicht klar.