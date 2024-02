Hannover trotz Niederlage in K.-o.-Phase der European League

Hannover (dpa/lni) –

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben auch das zweite Spiel in der European-League-Hauptrunde gegen den Bundesliga-Rivalen Rhein-Neckar Löwen verloren. Eine Woche nach dem 26:27 bei den Mannheimern verloren die Niedersachsen am Dienstag in eigener Halle mit 24:32 (13:15). Da aber der französische Club HBC Nantes 31:22 (16:12) bei Gornik Zabrze in Polen gewann und sich vorzeitig als Sieger der Gruppe 1 für das Viertelfinale qualifizierte, steht schon jetzt fest, dass die Löwen als Zweiter und Hannover als Dritter in die K.-o.-Phase einziehen.

Die Gastgeber kamen ordentlich in die Partie, legten ein 5:3 (11. Minute) und ein 7:4 (14.) vor. Die Löwen ließen sich aber nicht abhängen und gingen durch den Treffer von Niclas Kirkelökke zum 9:8 (20.) wieder in Führung. Großer Rückhalt war einmal mehr Torhüter David Späth, der am Ende des Spiels 23 Paraden auf seinem Konto hatte und sich auch als Torschütze auszeichnete.

Hannover war im Verlauf der gesamten Partie zu harmlos, um den Sieg der Mannheimer zu gefährden. Beste Werfer des Spiels waren Jonathan Edvardsson und Marius Steinhauser mit je fünf Toren für Hannover sowie Tobias Reichmann und Kirkelökke mit je neun Treffern für die Löwen.