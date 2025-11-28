Hannover trennt sich von Ex-Bundestrainer Christian Prokop

Hannover (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf und Trainer Christian Prokop beenden ihre Zusammenarbeit. Wie der Club mitteilte, haben sich beide Seiten darauf geeinigt, den am Saisonende auslaufenden Vertrag des früheren Bundestrainers nicht zu verlängern. Über einen Prokop-Nachfolger gab es erst einmal keine Informationen.

«Nach dann fünf bewegten und intensiven Jahren, schaffen wir damit Klarheit für Christians Zukunft sowie die Perspektive unseres Vereins», sagte Hannovers Sportchef Sven-Sören Christophersen. In der Bundesliga belegen die «Recken» mit aktuell 11:15 Punkten nur einen Mittelfeldplatz. In der European League stehen die Niedersachsen aber schon vor dem Ende der ersten Gruppenphase in der Hauptrunde.

Nach dem Ende seiner Tätigkeit als Bundestrainer im Februar 2020 hatte Prokop zur Saison 2021/22 die Verantwortung in Hannover übernommen. Auf seine Zeit in Niedersachsen sei er «sehr stolz», sagte der Coach, der an Heiligabend seinen 47. Geburtstag feiert: «Jetzt bin ich hier aber noch nicht fertig, sondern mein Augenmerk geht sofort nach vorn und ich möchte noch viel Positives gemeinsam mit meiner Mannschaft erreichen.»