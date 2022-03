Hannover sucht Wohnraum für Flüchtlinge: Hotels angemietet

Hannover (dpa/lni) –

Die Stadt Hannover versucht, Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu finden. Die regionale Wohnungswirtschaft habe rund 100 Wohnungen in Aussicht gestellt, zudem würden Flächen für eine Lösung mit Wohncontainern geprüft, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Außerdem sei die Stadt vertragseinig mit fünf Hotels, die bis Ende des Jahres für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angemietet würden. Es sei davon auszugehen, dass viele Menschen längerfristig bleiben würden, erklärte der Sprecher. Diese bräuchten «mehr als eine Notunterkunft». Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Dem Bericht zufolge erwartet die Stadt, voraussichtlich 10.000 Menschen aus der Ukraine unterbringen zu müssen. Bislang seien rund 1100 Flüchtlinge in den Unterkünften auf dem Messegelände in Hannover untergebracht worden – überwiegend Frauen und Kinder, sagte der Sprecher. Die Halle 27 mit ihren 1150 Plätzen sei damit fast belegt, die Halle 26 habe eine Kapazität von rund 700 Plätzen. Hannover ist ein Drehkreuz für die Verteilung von Geflüchteten.

Nach Angaben des Branchenverbands Dehoga in der Region Hannover hatten Hoteliers der Stadt bereits 1400 Zimmer für in Not geratene Menschen zur Verfügung gestellt.