Hannover siegt 2:1 und beendet Karlsruher Serie

Karlsruhe (dpa/lni) –

Hannover 96 hat die Erfolgsserie des Karlsruher SC beendet. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag in der eigentlich bedeutungslosen Partie mit 2:1 (1:1) und zogen damit nach Punkten mit dem KSC gleich. Für die Gastgeber war es die erste Niederlage nach zuvor sieben ungeschlagenen Spielen.

Andreas Voglsammer (19. Minute) und Marcel Halstenberg (65.) trübten mit ihren Toren den Heim-Abschied des Karlsruher Ex-Nationalspielers und früheren 96ers Lars Stindl. Paul Nebel (44.) hatte in der abwechslungsreichen Partie zwischenzeitlich per Kopf das 1:1 für die Gastgeber erzielt.

«Wir freuen uns über den Sieg. Für uns ist es schon wichtig, den bestmöglichen Platz zu holen», sagte 96-Coach Stefan Leitl. «Jetzt haben wir am Sonntag noch ein Heimspiel gegen Kiel. Wir wollen uns anständig von unseren Fans verabschieden, die uns über die Saison hinweg toll unterstützt haben.»

In der ersten Halbzeit bot sich den 32 140 Zuschauern im Wildpark eine ausgeglichene Begegnung, in der 96 die etwas besseren Torchancen hatte. Beim 0:1 von Voglsammer war KSC-Torwart Max Weiß chancenlos. Nebel köpfte beim 1:1 aus kurzer Distanz ein. Nach der Pause ging es weiter Hin und Her. Die Gastgeber taten mehr fürs Spiel, doch 96 war in der Offensive konsequenter: Ex-Nationalspieler Halstenberg traf nach einem Eckball volley zum Sieg für die Gäste.